В Баку пройдет круглый стол «Гобустан как сакральный код человечества» - ФОТО

15 декабря в рамках исследовательского проекта «Коды Гобустана» арт-центр Nine Senses при поддержке AZBRAND организует круглый стол, посвященный разгадке феномена древней цивилизации Гобустана.

На мероприятие соберутся ведущие специалисты в области археологии, искусствоведения, экологии и истории, чтобы предложить свои взгляды на сакральное наследие Гобустана, сообщает 1news.az со ссылкой на арт-центр Nine Senses.

Спикеры и темы их выступлений следующие:

- Тарлан Манафов, шаман Гобустана.

Тема: «Код Гобустана».

- Малахат Фараджева, доктор исторических наук, специалист по наскальному искусству.

Тема: «Тайны в трех измерениях: раскрытие скрытых сюжетов на скалах Гобустана».

- Алигейдар Мамедов, председатель НПО «Хаяджан», эксперт по лесному биоразнообразию, член Международной Комиссии Защиты Природных Территорий при WCPA/IUCN.

Тема: «Параллельная эволюция». В своем докладе он исследует древние цивилизации Азербайджана через призму сакрального мировоззрения, мифологии и традиций.

- Сабит Джоджулу, краевед и руководитель инициативной группы «Охотники за артефактами».

Тема: «Тюркское культурное наследие Гобустана». Особое внимание будет уделено тамгам Гобустана, необходимости их сохранения, включения в реестр охраняемых памятников и популяризации через туристические маршруты.

- Джейхун Байрамлы, доктор исторических наук.

Тема: «Шаманизм, зороастризм, суфизм и связь Гобустана с мировыми цивилизациями». Его доклад раскроет взаимосвязи древнего Гобустана с ключевыми центрами мировой культуры и духовности.

Отмечается, что мероприятие предлагает возможность взглянуть на Гобустан не только как на археологическое наследие, но и как на сакральное пространство, наполненное кодами, способными приоткрыть тайны мироздания.

Ключевые темы круглого стола:

- Археологические находки Гобустана и их историческое значение;

- Первобытное искусство Гобустана и его символизм;

- Космологические учения древних жителей региона;

- Альтернативные интерпретации символов и рисунков.

Одним из ключевых моментов мероприятия станет презентация художественной диорамы под названием «Гобустан-3029», созданной талантливым фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Эта уникальная работа представляет собой взгляд на Гобустан в далеком будущем — в 3029 году. Диорама переносит зрителей в воображаемую реальность, где сакральная территория предстает в новом измерении, объединяющем мифологию, современность и футуризм. Сам автор лично расскажет об истории создания этой работы, о том, что вдохновило его на столь необычное художественное исследование, и раскроет тайные смыслы, заложенные в детали миниатюры. Эта часть программы обещает стать вдохновляющим путешествием по граням времени, искусства и философии.

В завершение мероприятия гости смогут насладиться просмотром фильма Тогрула Авшара, снятого в живописных локациях Гобустана, Местах Силы Азербайджана. Эта картина глубоко исследует связь художника с сакральным пространством, показывая, как пребывание в месте силы может стать источником вдохновения и превращает создателя в проводника великой энергии. Через призму искусства фильм раскрывает, как внутренняя энергия местности оживает и передается зрителю, становясь частью великой космической гармонии. Это будет поистине захватывающее завершение дня, наполненного открытиями и вдохновением.

«Арт-центр Nine Senses приглашает ученых, исследователей, представителей СМИ и всех интересующихся историей Азербайджана присоединиться к этому событию», - отмечают в Nine Senses.

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