Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

Компания Meta объявила о новых мерах против распространения некачественного и непроверенного контента на своих платформах.

В частности, компания усилит борьбу с аккаунтами, регулярно публикующими непереработанный или чужой контент, включая повторное использование текстов, фото и видео без добавления собственной ценности. Ранее аналогичные шаги уже предпринял YouTube.

Об этом сообщает 3Dnews.

В этом году Meta удалила около 10 миллионов фейковых профилей в Facebook, которые имитировали известных блогеров, а также ограничила доступ к монетизации более чем 500 тысяч аккаунтов за спам и поддельную активность. Как сообщает TechCrunch, такие страницы получат меньше охвата, а их комментарии будут скрываться из рекомендаций. Кроме того, при обнаружении дубликатов видео Meta будет направлять пользователей к оригинальному материалу.

При этом в Meta подчеркнули, что не намерены наказывать пользователей, которые используют чужой контент для создания реакций, присоединяются к трендам или дают свою интерпретацию. Основной удар направлен на тех, кто выкладывает перепосты ради прибыли или создаёт страницы, якобы принадлежащие известным авторам.

Компания также отреагировала на рост так называемого AI slop — низкокачественных материалов, создаваемых с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В своих рекомендациях Meta, в этом случае, советует издателям добавлять водяные знаки и сосредоточиться на «оригинальном повествовании». Также было указано, что автоматические субтитры, созданные ИИ без доработки, могут считаться неприемлемыми.

Все эти изменения появились на фоне критики в адрес Meta за избыточное применение автоматических блокировок. Петиция с почти 30 тысячами подписей пользователей призывает компанию решить проблему ошибочно заблокированных аккаунтов и отсутствия поддержки со стороны модераторов-людей, что особенно ударяет по малому бизнесу. В Meta пока публично не прокомментировали эту ситуацию.

Обновления будут внедряться постепенно, чтобы дать авторам время на адаптацию. Издатели смогут отслеживать возможные причины снижения охвата через Facebook Professional Dashboard и раздел поддержки. Данные о блокировках Meta традиционно публикует в ежеквартальных отчётах о прозрачности. Согласно последнему из них, 3 % месячной аудитории Facebook составляли фейковые аккаунты, а с января по март 2025 года компания приняла меры против миллиарда таких профилей. Также Meta постепенно отказывается от собственной проверки фактов в США в пользу системы Community Notes, аналогичной Twitter (X). Этот инструмент позволяет пользователям и модераторам оценивать соответствие публикаций стандартам платформы.