 Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

First News Media20:00 - Сегодня
Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

Компания Meta объявила о новых мерах против распространения некачественного и непроверенного контента на своих платформах.

В частности, компания усилит борьбу с аккаунтами, регулярно публикующими непереработанный или чужой контент, включая повторное использование текстов, фото и видео без добавления собственной ценности. Ранее аналогичные шаги уже предпринял YouTube.

Об этом сообщает 3Dnews.

В этом году Meta удалила около 10 миллионов фейковых профилей в Facebook, которые имитировали известных блогеров, а также ограничила доступ к монетизации более чем 500 тысяч аккаунтов за спам и поддельную активность. Как сообщает TechCrunch, такие страницы получат меньше охвата, а их комментарии будут скрываться из рекомендаций. Кроме того, при обнаружении дубликатов видео Meta будет направлять пользователей к оригинальному материалу.

При этом в Meta подчеркнули, что не намерены наказывать пользователей, которые используют чужой контент для создания реакций, присоединяются к трендам или дают свою интерпретацию. Основной удар направлен на тех, кто выкладывает перепосты ради прибыли или создаёт страницы, якобы принадлежащие известным авторам.

Компания также отреагировала на рост так называемого AI slop — низкокачественных материалов, создаваемых с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В своих рекомендациях Meta, в этом случае, советует издателям добавлять водяные знаки и сосредоточиться на «оригинальном повествовании». Также было указано, что автоматические субтитры, созданные ИИ без доработки, могут считаться неприемлемыми.

Все эти изменения появились на фоне критики в адрес Meta за избыточное применение автоматических блокировок. Петиция с почти 30 тысячами подписей пользователей призывает компанию решить проблему ошибочно заблокированных аккаунтов и отсутствия поддержки со стороны модераторов-людей, что особенно ударяет по малому бизнесу. В Meta пока публично не прокомментировали эту ситуацию.

Обновления будут внедряться постепенно, чтобы дать авторам время на адаптацию. Издатели смогут отслеживать возможные причины снижения охвата через Facebook Professional Dashboard и раздел поддержки. Данные о блокировках Meta традиционно публикует в ежеквартальных отчётах о прозрачности. Согласно последнему из них, 3 % месячной аудитории Facebook составляли фейковые аккаунты, а с января по март 2025 года компания приняла меры против миллиарда таких профилей. Также Meta постепенно отказывается от собственной проверки фактов в США в пользу системы Community Notes, аналогичной Twitter (X). Этот инструмент позволяет пользователям и модераторам оценивать соответствие публикаций стандартам платформы.

Поделиться:
359

Актуально

Общество

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

В мире

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

В мире

Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Точка зрения

Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

В мире

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Страны ЕС не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России

Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Глава азербайджанской диаспоры в Москве депортирован из России - ОБНОВЛЕНО

В Украине заявили, что лица, убившие в Киеве по заданию ФСБ РФ украинского полковника, являлись гражданами Азербайджана - ФОТО

С начала конфликта Азербайджан оказал Украине помощь на $42 млн

В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов

Последние новости

усейн Гусейнов представил в ООН достижения Азербайджана в области гендерного равенства - ФОТО

Сегодня, 21:40

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Сегодня, 21:17

Состоялась встреча представителей Минобороны Азербайджана с делегацией НАТО

Сегодня, 21:00

Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Сегодня, 20:42

Страны ЕС не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России

Сегодня, 20:20

Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

Сегодня, 20:00

Глава МИД Азербайджана принял посла Нидерландов в связи с завершением ее дипломатической миссии

Сегодня, 19:45

Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Мировая звезда рэпа выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 19:00

Начался суд над тиктокером по прозвищу «Roşka» – ФОТО

Сегодня, 18:45

Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Ирака обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня, 18:30

Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в сборную, несмотря на гражданство Азербайджана

Сегодня, 18:15

В части одного из районов Баку два дня не будет воды

Сегодня, 18:00

В Англии начался суд над мужчинами, уничтожившими «дерево Робин Гуда» - ФОТО

Сегодня, 17:41

«Здесь не Панамский канал...» - Ильгар Велизаде о том, почему ни США, ни другие внешние игроки не могут управлять Зангезурским коридором

Сегодня, 17:12

Ирландский турист просрочил визу и провёл 100 дней в тюрьме США

Сегодня, 16:50

Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

Сегодня, 16:45

На Азербайджан с этой даты надвигаются ливни с грозами и градом

Сегодня, 16:40

ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

Сегодня, 16:33
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45