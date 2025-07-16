Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает The Guardian.
«Нет, мы не планируем этого делать», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможных поставках.
14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.
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