Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нет, мы не планируем этого делать», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможных поставках.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.