Стало известно о состоянии Заура Рзаева

Мой отец уже 10 дней находится в реанимации Государственной таможенной больницы. Завтра его могут перевести в палату.

Об этом в интервью teleqraf.com рассказал сын народного артиста Заура Рзаева оперный певец Азер Рзазаде.

По его словам, у его отца выявлены проблемы с сердцем:

«Сейчас он находится под наблюдением врачей, лечение продолжается. Вопрос о проведении операции на сердце решится в зависимости от того, как будет проходить лечение».

Отметим, что расходы на лечение Народного артиста взял на себя Фонд Гейдара Алиева.