Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Президент Трамп во вторник снова раскритиковал своего давнего политического противника, армянского лоббиста, сенатора Адама Шиффа, назвав демократа из Калифорнии «аферистом» из-за, как он утверждает, схемы мошенничества с ипотекой.

«Я всегда подозревал, что Скользкий Адам Шифф - аферист. И теперь я узнаю, что Финансовое подразделение по борьбе с преступлениями Fannie Mae пришло к выводу, что Адам Шифф участвует в устойчивой схеме возможного ипотечного мошенничества», - написал он в соцсетях.

«Адам Шифф указал, что его основное место жительства находится в Мэриленде, чтобы получить ипотеку подешевле и обмануть Америку, хотя он обязан жить в Калифорнии, потому что он конгрессмен от Калифорнии».

Трамп заявил: «Я всегда знал, что Адам Шифф - мошенник. Мошенничество началось с рефинансирования его недвижимости в Мэриленде 6 февраля 2009 года и продолжалось до тех пор, пока эта недвижимость не была официально обозначена как второе жильё 13 октября 2020 года».

Дональд Трамп добавил: «Ипотечное мошенничество - это очень серьёзно, и мошенник Адам Шифф (теперь уже сенатор) должен быть привлечен к ответственности».