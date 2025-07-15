В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала - ОБНОВЛЕНО

Сын лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского Мутвалы Шихлинский задержан и доставлен в Следственный комитет.

По информации АПА, в настоящее время Мутвалы допрашивается в Следственном комитете, с него берутся показания по поводу инцидента, произошедшего 1 июля при задержании перед Baku Plaza.

Напомним, что после рейда против азербайджанцев, проведенного 27 июня в Екатеринбурге, местные правоохранительные органы 1 июля провели операцию по задержанию председателя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински. Шихлински находился в салоне движущегося автомобиля в момент, когда спецназовцы заблокировали машину и применили силу, задержав председателя азербайджанской диаспоры и его сына Мутвалы Шихлински. Мутвалы, находившийся за рулем в момент задержания, растерялся и машинально подал машину назад, сбив сног одного из оперативников.

Мутвалы был задержан сегодня вечером именно по указанному эпизоду, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

21:17

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского - Мутвалы Шихлинского.

Об этом сообщило местное издание Е1.ru

Во время задержания 1 июля его отца - Шахина Шихлинского - он якобы сбил на "Гелендваген" одного из бойцов спецназа.

Сейчас Мутвалы находится на допросе в Следственном комитете.

Также глава ФПБК Виталий Бородин подтвердил информацию о задержании Мутвалы Шихлинского.