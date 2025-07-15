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В ООН представлены достижения Азербайджана в области гендерного равенства - ФОТО

First News Media21:40 - 15 / 07 / 2025
В ООН представлены достижения Азербайджана в области гендерного равенства - ФОТО

Азербайджан продолжает осуществлять конкретные политические меры и законодательные реформы для обеспечения гендерного равенства.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов во время выступления на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF), посвященном Цели устойчивого развития (ЦУР 5) – гендерному равенству.

Г. Гусейнов подчеркнул, что гендерное равенство является не только важной целью Повестки дня до 2030 года, но и основной движущей силой для реализации всех целей устойчивого развития.

Госчиновник сообщил, что поправками, внесенными в Семейный кодекс в 2024 году, были устранены правовые исключения, разрешающие ранние браки:

"Эта реформа стала важным шагом в плане приведения законодательства Азербайджана в соответствие с международными стандартами прав человека. Кроме того, была усилена правовая и институциональная база для предотвращения гендерного насилия и защиты пострадавших. За последние годы количество охранных приказов, выданных судами, увеличилось более чем в два раза, для пострадавших стала доступна бесплатная юридическая помощь".

Начальник отдела подчеркнул, что расширение экономических прав женщин также входит в число национальных приоритетов Азербайджана:

"В 2024 году около 2/3 участников программ профессионального образования и подготовки составляли женщины, более 40% инициатив по самозанятости, поддерживаемых государством, были направлены на женщин. Средний месячный доход женщин в 2024 году увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. На выборах 2024 года увеличилось представительство женщин как в Милли Меджлисе, так и в муниципальных органах".

Г. Гусейнов оценил это достижение как результат сотрудничества между правительством, гражданским обществом и международными партнерами:

"Гражданское общество и профсоюзы выступают в качестве ведущих партнеров в области гендерного равенства и социальной справедливости. В настоящее время по стране действует более 3700 НПО, и в 2024 году 24 новые гендерно-ориентированные инициативы были реализованы с государственными грантами. Кроме того, доля женщин в профсоюзах достигла 51%, что показывает их важную роль в защите трудовых прав и продвижении достойных условий труда".

В заключение Г. Гусейнов призвал страны мира к обмену опытом и обновлению глобальных обязательств по гендерному равенству:

"Мы призываем все страны укреплять сотрудничество, увеличивать инвестиции и ускорять прогресс"

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