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Глава МИД Азербайджана принял посла Нидерландов в связи с завершением ее дипломатической миссии

First News Media19:45 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана принял посла Нидерландов в связи с завершением ее дипломатической миссии

15 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзему в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Паулин Эйзему за плодотворную дипломатическую деятельность в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня в отношениях между Азербайджаном и Нидерландами, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Отмечена важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран для обсуждения взаимных визитов, контактов в рамках различных международных мероприятий, текущего состояния и перспектив двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации и реалиях в регионе, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Паулин Эйзема подчеркнула, что всегда будет с теплотой вспоминать свою почти пятилетнюю деятельность в качестве посла Нидерландов в Азербайджане, выразив благодарность за оказанную ей поддержку.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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