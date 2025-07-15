Страны ЕС не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России
Страны Европейского союза (ЕС) еще не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России.
Об этом заявила на брифинге после заседания Совета по иностранным делам верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас.
Она отметила, что из-за блокировки решения со стороны Словакии ЕС так и не смог достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России.
«Достичь соглашения по 18-му пакету санкций не удалось», - подчеркнула К. Каллас.
199