Состоялась встреча представителей Минобороны Азербайджана с делегацией НАТО
В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча между представителями Министерства обороны и экспертами НАТО.
Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве.
Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.
Стороны также обсудили работу, проделанную в рамках документов НАТО "Индивидуально адаптированная программа партнерства" и "Процесс планирования и анализа".
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