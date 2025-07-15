Состоялась встреча представителей Минобороны Азербайджана с делегацией НАТО

В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча между представителями Министерства обороны и экспертами НАТО.

Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Стороны также обсудили работу, проделанную в рамках документов НАТО "Индивидуально адаптированная программа партнерства" и "Процесс планирования и анализа".