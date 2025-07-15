Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в сборную, несмотря на гражданство Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил запрос 17-летней российской фигуристки Вероники Жилиной о смене спортивного гражданства на азербайджанское.

Причиной отказа стало отсутствие открепительного письма от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), без которого переход спортсменки в другую национальную федерацию невозможен. Несмотря на то, что Жилина уже получила паспорт Азербайджана и ранее заявляла о желании представлять эту страну на международных соревнованиях, ее смена спортивного гражданства официально не утверждена.

Как прокомментировала сама фигуристка: «Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана».

Стоит отметить, что Вероника Жилина является победительницей Финала Гран-при России среди юниоров и серебряный призер юниорского первенства страны. Она является одной из учениц двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Последние два сезона фигуристка пропустила из-за проблем со здоровьем, однако сейчас активно тренируется и рассчитывает вернуться к соревнованиям.

Пока остается неизвестным, предпримет ли Жилина повторную попытку сменить спортивное гражданство или будет продолжать карьеру в России.

Источник: Match.Tv

Джамиля Суджадинова