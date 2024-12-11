Состоялась презентация книги и портала по изобразительному искусству Азербайджана - ФОТО

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась презентация книги-альбома «Национальное сокровище. Изобразительное искусство Азербайджана» и портала www.az-art.gallery.

Книга и портал были подготовлены в рамках проекта Центра инициатив и проектов при поддержке компании bp.

С вступительным словом на презентации выступила руководитель отдела коммуникаций компании bp Тамам Баятлы, которая отметила значимость поддержки социальных проектов со стороны компании bp.

Вице-президент компании bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли рассказал о поддержке социальных и культурных проектов, оказываемой возглавляемой им организацией. Он отметил значение книги, изданной на азербайджанском, английском и русском языках, а также портала в популяризации нашего искусства.

Б. Асланбейли подчеркнул, что компания bp, являясь долгосрочным надежным партнером Азербайджана и оператором крупных энергетических проектов, вносит свой вклад в развитие важнейших сфер жизни страны. Это включает образование, создание возможностей в местных сообществах, развитие малого и среднего бизнеса, охрану окружающей среды, изучение и популяризацию богатого культурного наследия и истории народа, а также развитие национального спорта. Он отметил, что книга является вкладом компании bp в деятельность, направленную на изучение и продвижение богатой культуры и уникального культурного наследия азербайджанского народа.

Руководитель Центра инициатив и проектов, менеджер проекта Джейхун Османлы рассказал об истории создания книги и портала, которые объединяют настоящие произведения искусства, основанные на исторических корнях и традициях, сочетающие древность с формой и содержанием, эстетической и эмоциональной выразительностью, а также соответствующие основным стилям и направлениям современного мирового искусства. Эти произведения привлекают внимание своей уникальной идеей и философской глубиной.

"Мы начали этот путь с истории искусства", — отметил Дж. Османлы, добавив, что большинство представленных в книге произведений собрано из различных фондов, частных и других коллекций, а затем издано в формате книги. Он подчеркнул, что в книге представлено 463 произведения 206 авторов. Дж. Османлы выразил благодарность Министерству культуры за организационную поддержку в реализации проекта, а также отметил важность сайта www.az-art.gallery, созданного на основе материалов книги.

В завершение своего выступления Дж. Османлы коснулся истории Победы Азербайджана, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности страны является источником вдохновения для каждого азербайджанца и способствует новым творческим достижениям. Он выразил уважение азербайджанским шехидам, ветеранам и благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за это достижение.

Председатель комитета Милли Меджлиса Фазиль Мустафа отметил важность пропаганды национального искусства. Он подчеркнул необходимость представления широкой общественности творчества не только выдающихся мастеров, но и художников, которые, несмотря на создание очень ценных произведений, не смогли завоевать популярность.

Автор идеи и арт-директор книги, доктор философии в области искусствоведения Галиб Гасымов отметил, что каждое произведение, представленное в книге и на портале, является уникальной жемчужиной искусства. Эти произведения были отобраны из более чем 12 000 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, театрально-декорационных работ.

Выдающиеся художники Азербайджана — Микаил Абдуллаев, Боюкага Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттар Бахлулзаде, Элбей Рзагулиев, Тахир Салахов, Фуад Абдуррахманов, Джалал Карягды, Токай Мамедов, Фархад Халилов, Омар Эльдаров, Натиг Алиев, Салхаб Мамедов, Фуад Салаев, Сакит Мамедов и многие другие известные мастера представлены в этом издании. Однако здесь отражены только некоторые работы, наряду с произведениями художников, чье творчество еще не широко известно общественности, но которые обладают невероятно большим талантом.

Г. Гасымов отметил всестороннюю поддержку, которую развитию азербайджанского искусства оказывают общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Кандидат искусствоведения, автор и составитель текстов книги Диляра Вахабова рассказала о процессе подготовки книги, научных основах и принципах отбора произведений. Она также отметила, что с учетом ограничений объема книги внимание было сосредоточено не на личности авторов, их статусе или наградах, а на степени художественной значимости произведений и их соответствии общей концепции дизайна.

Представленная книга во многих отношениях является уникальным изданием. Этот сборник — первый обзор, охватывающий произведения, созданные в течение периода, который завершился в конце XX века. Благодаря объективному подходу авторов, здесь представлены все основные этапы становления и развития национальной школы живописи, включая имена даже полностью забытых художников. На мой взгляд, реабилитация имен многочисленных талантливых художников является одной из уникальных особенностей этой книги.

В подготовке книги и портала приняли участие Заслуженный художник Ирина Эльдарова как дизайнер, искусствоведы Айтен Мурадлы и Сенан Шефизаде в качестве научных консультантов, Адиль Юсиф и Мирнаиб Гасанов как фотографы, Шамхал Абилов как куратор проекта, Алия Сафарова как редактор, Илаха Азмамедова как контролер качества, Керим Керимли, Элджан Оруджов и Дилара Фельцер как переводчики, Камаля Гулузаде как координатор, Эльчин Ашуров как дизайнер, Сахиль Балазаде как программист и Тогрул Рагимли как контент-менеджер.

На презентации книги прозвучали произведения в исполнении оперной певицы, Заслуженной артистки Илахи Эфендиевой, и пианистки, Заслуженной артистки Нэргиз Алиевой. Были исполнены ария Лауретты из оперы Пуччини, Kiara La Spagnola, песня Тофига Гулиева о Баку и композиция «Золотое кольцо».