ООН: крупные города в Сирии столкнулись с нехваткой продовольствия

Несколько крупных сирийских городов столкнулись с нехваткой продовольствия.

Об этом говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Нехватка продовольствия была отмечена в крупных городах, включая Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хаму. Цена только хлеба в Идлибе и Алеппо выросла на 900% в период с 27 ноября по 9 декабря", - отмечается в заявлении.

В УКГВ также указали, что больницы по всей Сирии переполнены.