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Самолет Асада не использовал воздушное пространство Турции

First News Media10:30 - Сегодня
Самолет Асада не использовал воздушное пространство Турции

Свергнутый лидер рухнувшего баасистского режима в Сирии Башар Асад не использовал воздушное пространство Турции для бегства из страны, сообщает Anadolu.

Согласно официальным источникам, самолет, перевозивший Асада, не использовал воздушное пространство Турции.

Источники сообщили, что использование турецкого воздушного возможно только при разрешении Анкары.

Самолет, перевозивший Асада в Россию, не запрашивал у турецкой стороны разрешения на использование турецкого воздушного пространства.

8 декабря Министерство иностранных дел России объявило, что свергнутый лидер рухнувшего баасистского режима в Сирии, решил уйти в отставку и покинуть страну.

9 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Источник: Anadolu

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