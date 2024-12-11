В Баку водитель столкнулся с проблемой при парковке автобуса - ВИДЕО

В Баку водитель, припарковавший автобус, столкнулся с проблемой.

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Водитель транспортного средства утверждает, что после того, как он припарковал автобус на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, сотрудник Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) заявил ему, что это незаконно.

«Сотрудник AYNA сказал мне, что масса твоей машины больше 9 тонн, поэтому ты не можешь ее здесь останавливать. Не понимаю, автотранспорт весом выше 9 тонн должен парковаться на небе? Или его водитель не может пойти в маркет?» - возмущается гражданин.