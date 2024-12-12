ХАМАС согласился на временное присутствие ЦАХАЛ в Газе

Представители ХАМАС сообщили посредникам по переговорам, что согласны на то, чтобы силы ЦАХАЛ временно оставались в Газе после прекращения боевых действий.

Кроме того, ХАМАС передал список заложников, в котором есть и граждане США, которых они готовы освободить в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Как отмечается в статье The Wall Street Journal (автор Саммер Саид), эти уступки со стороны ХАМАС вселяют надежду на соглашение, которое позволило бы освободить некоторых заложников в течение ближайших нескольких дней.

«Новый план, предложенный Каиром и поддержанный США, направлен на развитие импульса, созданного прекращением огня в Ливане, достигнутым в ноябре, которое в целом соблюдается, несмотря на то, что и Израиль, и «Хизбалла» обвиняют друг друга в нарушениях», – пишет WSJ.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказался от комментариев.

Прогресс в достижении соглашения наступил после того, как египетская делегация посетила Израиль в конце ноября, и после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что на Ближнем Востоке наступит «адская расплата», если заложники не будут освобождены до его вступления в должность в январе.

В рамках последнего предложения Израиль и ХАМАС рассматривают 60-дневный период прекращения огня, в течение которого, по словам посредников, будут освобождены до 30 заложников, удерживаемых в Газе, включая граждан США. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных и позволит, чтобы в Газу поступало больше гуманитарной помощи, заявили посредники.

Израильские переговорщики в настоящее время настаивают на освобождении большего числа заложников на начальном этапе прекращения огня, но согласились на то, что силы ЦАХАЛ постепенно уйдут из «Филадельфийского коридора» на границе Египта и Газы. В то же время власти Израиля настаивают на временном сохранении присутствия ЦАХАЛ в Газе – в северной части сектора и на «оси Нецарим» в центре сектора. И, судя по публикации WSJ, ХАМАС на такой вариант согласен.

Источник: newsru.co.il