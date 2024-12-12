Пашинян пожаловался, что его семья мерзнет в правительственной резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что здания правительственной резиденции в Иреване, где он проживает вместе с семьей, не отапливаются должным образом.

«Здания правительственной резиденции никогда не бывают теплыми... Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить (электрические) отопители, чтобы не замерзнуть. А газ все равно используется. И за это платят из госбюджета», - заявил Пашинян на заседании правительства, говоря о неэкономном использовании ресурсов.

По его словам, оплачивать эти расходы за счет личных средств невозможно.

«А теперь давайте посмотрим, какие суммы на это тратятся», - сказал армянский премьер.

Он заявил, что ни один личный бюджет не в состоянии покрыть коммуналку столь большой жилплощади.

Источник: Sputnik-Армения