Центр Татарской молодежи Азербайджана приглашает на новогоднюю сказку

27 декабря в 13:00 в Русском доме в Баку состоится праздничный спектакль, организованный «Яшлек».

Увлекательная постановка погрузит зрителей в мир волшебства и приключений. Главные герои сказки — Дед Мороз и Снегурочка — оказались в беде! Только сказочные персонажи смогут разрушить заклятие Снежной королевы и вернуть праздник. Удастся ли им это? Приходите и узнайте сами!

После спектакля зрителей ждут приятные сюрпризы - подарки от Деда Мороза и возможность сделать фирменные фотографии со сказочными героями.

Для информации:

• Дата и время - 27 декабря, 13:00.

• Место проведения - Русский дом в Баку.

• Стоимость билета - 7 манатов.

• Контактный номер для приобретения билетов: +994 55 944 83 88.

Постановка создана под художественным руководством Альфии Ахмеджановой. Режиссер-постановщик — Рауль Керимханов, ассистент режиссера - Мурад Алиев.

Приходите всей семьей, чтобы зарядиться праздничным настроением и стать частью увлекательной новогодней сказки!

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