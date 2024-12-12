Парламент Южной Кореи принял еще один закон о расследовании против президента

Национальное собрание Республики Корея приняло еще один законопроект о расследовании в отношении президента по подозрению в мятеже из-за введения военного положения.

Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Инициативу поддержали 195 из 283 депутатов. Против высказались 86 человек, двое воздержались.

Во вторник был принят законопроект о назначении постоянного органа в лице прокурора для расследования обвинений в нарушении конституции. В четверг была одобрена инициатива о создании обычного органа. Президент не может наложить вето на инициативу о назначении постоянного прокурора в отличие от более простого варианта расследования. В то же время глава государства может затянуть назначение постоянного комитета для расследования. Оба варианта расследования используются для того, чтобы «президент не смог избежать юридической ответственности».

Кроме того, в четверг парламент принял закон о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи. Ее подозревают в махинациях с ценными бумагами и во вмешательстве в электоральный процесс при отборе кандидатов в депутаты. 7 декабря законопроект не прошел, как и не был объявлен импичмент из-за бойкота правящей партии. 12 декабря проект о проверке первой леди был принят в его четвертом варианте, ранее Юн Сок Ёль трижды накладывал вето на него.

Источник: ТАСС