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Каллас выступила за присутствие ЕС на переговорах по Украине

First News Media14:48 - Сегодня
Каллас выступила за присутствие ЕС на переговорах по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас полагает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, если они начнутся.

По ее словам, она обсуждала эту тему с Владимиром Зеленским. «Если будут какие-то переговоры, ЕС должен быть за столом, - сказала дипломат в интервью ряду изданий, в том числе газете El País. - Последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры». При этом она добавила, что пока такого рода переговоров не ведется.

По версии Каллас, помощь Киеву - это не благотворительность, а инвестиции в европейскую и глобальную безопасность. «Я считаю необходимым начать дебаты по поводу использования российских замороженных госактивов», - добавила она. «У нас есть активы, мы знаем им цену, - пояснила дипломат. - И если что-то останется после возмещения всего ущерба, в чем я сомневаюсь, мы можем это вернуть».

Источник: Лента.ру

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