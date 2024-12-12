Анар Гулиев: В Баку проведен анализ свыше 200 аварийных домов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел анализ свыше 200 аварийных жилых зданий в Баку, то есть, свыше 7000 квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Анар Гулиев.

«В Баку и в других городах имеется большое число аварийных жилых зданий. Работа по их определению ведется на основе заключений Министерства по чрезвычайным ситуациям и обращений граждан. На сегодняшний день, в соответствии с поручением Кабинета министров, комитет провел анализ более 200 таких зданий, в которых имеется свыше 7000 квартир», – сообщил А.Гулиев.

Он отметил, что на текущий момент завершена инвентаризация примерно половины таких аварийных домов, а по нескольким адресам уже начаты практические работы: «В рамках процесса привлекаются частные строительные компании в качестве инвесторов, аварийные ситуации также устраняются за счет государственных средств. В настоящее время работы охватывают примерно 1000 квартир, уже решены проблемы владельцев более 600 квартир. Работа в этом направлении продолжается».

Председатель комитета подчеркнул, что к процессу привлечены частные оценочные компании, все вопросы будут решаться последовательно и поэтапно.