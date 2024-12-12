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В Париже почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
В Париже почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева - ФОТО

В Культурном центре посольства Азербайджана в Париже почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева отметила, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является основателем современного независимого Азербайджана. Она сказала, что превращение Азербайджана в сегодняшнее мощное государство основано на мудрой, дальновидной внешней и внутренней политике великого лидера Гейдара Алиева.

В результате внешнеполитического курса, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан занял достойное место на международной арене и укрепился. Великий лидер сыграл большую роль в сохранении наших национально-духовных ценностей, признании Азербайджана в международном мире и повышении его авторитета.

Дипломат подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политический курс великого лидера, превратил Азербайджан в одно из ведущих государств мира. Азербайджан, являющийся лидирующей страной региона Южного Кавказа, признан надежным партнером в системе современных международных отношений.

На мероприятии азербайджанский политический и государственный деятель, дипломат, ученый, доктор исторических наук Гасан Гасанов рассказал об истории азербайджано-французских отношений, первом визите общенационального лидера во Францию, встрече с тогдашним президентом Франсуа Миттераном. «Миттеран высоко оценил место и роль Азербайджана в регионе, его экономический потенциал и, самое главное, авторитет Гейдара Алиева в международном мире. Потому что Миттеран имел связи с СССР и знал Гейдара Алиева еще с тех пор, когда он работал в Москве», - отметил Г. Гасанов. Он подчеркнул, что Гейдар Алиев хотел показать миру Азербайджан таким, какой он есть, донести до международного сообщества его проблемы, агрессию против нашей страны. Основной целью таких визитов было доведение реального положения Азербайджана до международного мира. Наша страна в этом очень нуждалась. Лучше и убедительнее, чем кто-либо другой это мог сделать Гейдар Алиев.

На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности великого лидера.

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