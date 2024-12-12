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Пашинян заявил о невозможности отказа от границ советских времен

First News Media09:42 - Сегодня
Пашинян заявил о невозможности отказа от границ советских времен

Отказ Армении от границ, которые были у нее во время пребывания в составе СССР, означает отказ от суверенитета и государственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он уточнил, что Армения получила независимость на территории советской Армении, и международное сообщество признало республику независимой. По его словам, верность международно признанной территории важна для безопасности и является для Армении буфером, сообщают армянские СМИ.

Пашинян добавил, что если армянский народ сам не признает международно признанную территорию, то этим предоставляет возможность другим не признавать ее.

Армянская оппозиция неоднократно заявляла, что Пашинян периодически твердит о необходимости признать карты времен Советского Союза и о возможности утраты армянской государственности, чтобы оправдать свое решение признать Карабах частью Азербайджана.

Однако между странами до сих пор не подписан мирный договор. 4 декабря Пашинян заявил, что Иреван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

Ранее президент Армении подписал регламент по делимитации границ с Азербайджаном.

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