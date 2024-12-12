Турция помирила Эфиопию и Сомали

В духе дружбы и взаимного уважения Федеративная Демократическая Республика Эфиопия и Федеративная Республика Сомали договорились оставить разногласия и спорные вопросы позади и решительно двигаться вперед в сотрудничестве к общему процветанию.

Об этом говорится в Анкаринской декларации между Эфиопией и Сомали при содействии Турции.

Как сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции, в Анкаре подписана «Анкаринская декларация между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия и Федеративной Республикой Сомали при содействии Турецкой Республики».

11 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

Согласно информации, лидеры Сомали и Эфиопии подтвердили свое уважение и приверженность суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности друг друга, а также принципам, закрепленным в международном праве, Уставе Организации Объединенных Наций и Учредительном договоре Африканского союза.

Из текста декларации следует: «Стороны договорились в духе дружбы и взаимного уважения оставить в прошлом разногласия и спорные вопросы и решительно двигаться вперед в сотрудничестве на пути к общему процветанию».

Сомали признает потери эфиопских войск в операциях Африканского союза. Стороны признали потенциальные выгоды, которые могут быть получены от безопасного доступа Эфиопии к морю и с моря при уважении территориальной целостности Федеративной Республики Сомали.

«Эфиопия и Сомали также договорились тесно сотрудничать с целью заключения взаимовыгодных коммерческих соглашений на основе двусторонних соглашений, в том числе путем заключения контрактов, аренды и аналогичных средств, которые позволят Федеративной Демократической Республике Эфиопия получать выгоды от надежного, безопасного и устойчивого доступа к морю под суверенной юрисдикцией Федеративной Республики Сомали. Стороны договорились добросовестно начать технические переговоры для этих целей при содействии Турции не позднее конца февраля 2025 года, а завершить и подписать их в течение четырех месяцев», - говорится в декларации.

Стороны приветствуют поддержку Турции в выполнении этих обязательств и обязуются разрешать любые разногласия по поводу толкования и выполнения этих обязательств мирным путем посредством диалога, при необходимости при поддержке Турции.

Президент Турции поздравил лидеров Эфиопии и Сомали с достижением исторического компромисса в Анкаре.

Глава Турецкого государства выразил уверенность, что согласованная совместная декларация станет основой для сотрудничества, экономического развития и процветания в регионе на основе уважения.

Президент Эрдоган заявил, что отныне Турция, Эфиопия и Сомали будут принимать совместные решения о шагах, которые будут предприняты, и реализовывать проекты, которые будут способствовать укреплению мира и процветанию народов региона.

Источник: Анадолу