Кандидат на пост главы ФБР планирует начать расследование против Зеленского

Кандидат на должность директора ФБР Кэш Патель заявил, что намерен начать расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Патель утверждает, что Зеленский ненадлежащим образом распоряжался военной помощью, получаемой Украиной от США. Особо он акцентирует внимание на инциденте, когда ракеты украинской ПВО попали на территорию Польши.

Патель в интервью Kash's corner заявил, что украинский лидер должен быть осторожнее с использованием средств американских налогоплательщиков. Он подчеркнул, что искренне надеется провести расследование по теме американской военной помощи.

«Куда эти деньги подевались - такой вопрос поставят американцы, потому что это наши деньги. Они с налогов, которые наши люди платят», — эмоционально заявил Патель.

При этом, как он отмечает, дело идет уже не о миллиарде долларов, потому что выделялись гораздо большие суммы.

«Мы сотни раз отправляли столько, как в самом начале [полномасштабного вторжения РФ]. И все это шло в одну-единственную страну! Даже не знаю, как Конгресс США все это сводит в кучу», — добавил Патель.

Кроме того, он обвиняет Зеленского в том, что тот предоставлял ложную информацию об обстрелах Польши. В частности, Патель считает, что президент Украины неправильно сообщил о ракетном ударе России по польской территории ракетами. Как оказалось, это были ракеты, выпущенные с территории Украины, отметил будущий шеф ФБР.

«И Зеленский выступал с трибуны Конгресса, заявляя, что Россия запустила ракеты по Польше, что само по себе уже считалось актом начала войны (из-за того, что Польша является страной НАТО – ред.). Но, как оказалось, никакой подобной ракеты Россия не направляла. И выясняется, что это была ракета Украины, которая залетела в Польшу», — с удивлением рассказал будущий глава ФБР ведущему.

На слова ведущего, что у ПВО бывают ошибки в обороне, он ответил, что так не годится. Мол, если Зеленский получает деньги от США, он должен отвечать за то, куда они тратятся и как потом используются.

«Поэтому если Зеленский надеется и дальше просить мир о еще больших и больших деньгах, приезжая в США, усаживаясь в голове нашего Конгресса и говоря, что «нам нужно больше денег», и потом еще будет звонить и требовать у нового спикера Белого дома предоставлять больше и больше денег, звонить министру обороны за все большей и большей поддержкой, большим количеством техники... В таком случае ему нужно быть больше готовым к мировым правилам в отношении течения войны, потому что то, что он сделал, когда заявил о той ракетной атаке, привело к тому, что мы просто не можем иметь полное доверие, давая лидеру миллиарды долларов и позволяя ему говорить, мол, я не обязан отчитываться перед вами, куда делись деньги», — подытожил Патель.

Источник: Информатор.ua