Жителей Германии призвали готовиться к блэкаутам

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовым к длительным отключениям электричества. Об этом заявил вице-президент ведомства Рене Функ в интервью порталу T-online.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», — сказал он.

По его словам, отключение электричества может произойти из-за возможных гибридных атак. Он отметил, что население ФРГ должно быть готово не только к военной обороне, но и к чрезвычайным ситуациям внутри страны.