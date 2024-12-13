Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалы - ФОТО

Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории продолжается. Реконструированное село Баллыджа Ходжалинского района также готово принять жителей.

13 декабря группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях на различных территориях республики, была отправлена из Агдама в село Баллыджа. На первом этапе сюда переселяется 27 семей – 152 человека.

Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ