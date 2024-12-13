Уклонистам от службы в армии могут ограничить выезд из Азербайджана

Гражданам Азербайджана, уклоняющимся от срочной военной службы и призыва по мобилизации, могут ограничить право на выезд из страны до принятия решения по их призыву.

Соответствующие поправки Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Помимо этого, согласно предлагаемым поправкам в закон "О воинской обязанности и военной службе", прохождение медицинского осмотра гражданами страны будет считаться воинской обязанностью.

В Уголовном кодексе Азербайджана также предлагается уточнить понятие "уклонение от призыва". Под ним будет пониматься неявка граждан без уважительных причин на медосмотр, срочную военную службу, сборы и службу по мобилизации.

Источник: Report