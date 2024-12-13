Лейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Руанду посетила Мемориал геноцида Кигали.

Лейла Алиева возложила венок к Мемориалу геноцида Кигали в знак почтения памяти жертв резни в Руанде и ознакомилась с представленными здесь документами и материалами.

Было сообщено, что действующий с 2004 года мемориал играет большую роль в увековечении памяти жертв геноцида, учиненного в Руанде в 1994 году, обнародовании чудовищных реалий и информировании о трагедии.

Была предоставлена информация о работе, проделанной в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, по информированию мировой общественности о трагедии, произошедшей в 1992 году в Ходжалы. Была отмечена важность признания на международном уровне учиненных трагедий и установления справедливости в целях предотвращения повторения в мире таких преступлений, как геноцид.