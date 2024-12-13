Житель Ходжалы: Мы вернулись на землю наших предков

Мы вернулись на землю предков и вновь будем беззаботно жить там, где прошло наше детство.

Об этом Report в Ходжалы рассказал житель села Баллыджа Эхтирам Мамедов, который сегодня переехал в Ходжалинский район.

Житель Баллыджи, вернувшийся на родную землю, поделился своей радостью:

"Мы ждали этого дня более 30 лет. Сегодня самый счастливый день для жителей села Баллыджа в Ходжалы. Это радостный день не только для меня, но и для всего Азербайджана".

Э.Мамедов подчеркнул, что Карабах возрождается и восстанавливается:

"Мы всегда должны помнить, что в долгу перед главой нашего государства, нашей армией и шехидами, пролившими кровь за эти земли. Благодарим Бога за то, что сегодня мы находимся в свободном Карабахе. Мы вернулись на землю наших предков и будем снова беззаботно жить во дворах, где прошло наше детство".