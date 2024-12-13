В Азербайджане расширяется список оперативных транспортных средств

В Азербайджане расширяется перечень оперативных транспортных средств.

Данный вопрос нашел отражение в вынесенном на заседание Милли Меджлиса в пятницу изменении в Закон «О дорожном движении».

Согласно проекту, выполнение полномочной структурой срочных и неотложных мер в операциях по очистке от мин и используемые при перевозке взрывчатых боеприпасов транспортные средства специального назначения также будут считаться оперативными транспортными средствами.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

Источник: АПА