В Азербайджане расширяется список оперативных транспортных средств
В Азербайджане расширяется перечень оперативных транспортных средств.
Данный вопрос нашел отражение в вынесенном на заседание Милли Меджлиса в пятницу изменении в Закон «О дорожном движении».
Согласно проекту, выполнение полномочной структурой срочных и неотложных мер в операциях по очистке от мин и используемые при перевозке взрывчатых боеприпасов транспортные средства специального назначения также будут считаться оперативными транспортными средствами.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
Источник: АПА
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