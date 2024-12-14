Ахмед Исмаилов: Технологии искусственного интеллекта легко могут стать источником дезинформации - ФОТО

Четвертый международный саммит стратегических коммуникаций Stratcom Summit 24 проводится при организации Управления коммуникаций Администрации Президента Турции.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Агентстве развития медиа (MEDİA), на саммите, целью которого является привлечение внимания к новым возможностям, опыту и различным проблемам, которые современные технологии и искусственный интеллект могут создать в сфере коммуникаций, собрались ответственные лица, передовые специалисты и профессионалы в сфере стратегических коммуникаций. На мероприятии обсуждается тема «Коммуникация и искусственный интеллект: тенденции, ловушки (подводные камни) и трансформация».

Выступивший на панельной сессии «Борьба с дезинформацией посредством искусственного интеллекта: Инструменты и стратегии государственных структур», исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что технологии искусственного интеллекта успешно применяются при анализе распространяемой информации, проверке фактов и обнаружении фейковых новостей, которые легко могут быть использованы в качестве источника дезинформации и превратиться в угрозу.

На саммите, который завершится сегодня, обсуждаются возможности и риски, создаваемые искусственным интеллектом, использование новых технологий в традиционных медиа, производство контента в новых медиа, борьба с дезинформацией, информационная безопасность, этические вопросы, а также укрепление сотрудничества и обмена информацией.