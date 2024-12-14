Заведующий отделом ANAMA: После Отечественной войны жертвы мин стали 382 человека

После Отечественной войны жертвами мин стали 382 человека, из которых 70 погибли, 312 - получили ранения различной степени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил заведующий отделом Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Рамиль Азизов на мероприятии по результатам исследования, проведенного в 11 районах и городах в связи с пострадавшими от мин в нашей стране.

По его словам, большинство минных инцидентов, повлекших за собой гибель и ранения людей, произошли на территориях, ранее называвшихся «линией соприкосновения»: «Около 70 процентов подобных случаев были зафиксированы не в оборонительных пунктах, а за пределами бывшей линии соприкосновения - на территориях гражданского назначения. Безусловно, в результате просветительских и информационных мер с 2020 года наблюдается сокращение количества инцидентов. Более половины случаев удалось предотвратить благодаря мерам, принятым совместно с государственными структурами - Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими - учреждениями здравоохранения, социальной защиты».

Заведующий отделом отметил, что на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ) очищена территория в 177 тысяч гектаров, обнаружено и обезврежено свыше 176 тысяч мин и НБ.

Говоря о взаимодействии ANAMA с институтами гражданского общества, завотделом сказал, что просветительская деятельность, проводимая в этой сфере совместно с операциями по разминированию, оказывает существенное влияние на уменьшение количества инцидентов.