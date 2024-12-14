Саломе Зурабишвили заявила о непризнании президентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность сегодняшних выборов.

«Никто никого не выбирал.

Ничего не произошло», — заявила она, обратившись к гражданам, которые пришли к президентской резиденции, чтобы выразить поддержку Зурабишвили.

Ранее в соцсети X президент назвала процесс выборов «насмешкой над демократией». Одновременно она выразила уверенность в том, что произошедшее все же не помешает Грузии следовать своему европейскому пути.

Президент также напомнила, что ровно год назад страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, а 14 декабря 2023 года вошло в историю, как «день консенсуса, народной радости и больших эмоций».

«В течение года правитель/одна партия уничтожали эту прекрасную возможность и строили репрессивный авторитарный режим», — написала Зурабишвили.

Шестым президентом Грузии сегодня избрали выдвиженца от правящей партии «Грузинская мечта», экс-депутата парламента Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом и получил 224 из 225 голосов присутствующих членов коллегии выборщиков. Оппозиция в процессе не участвовала.

Как и оппозиция, президент считает парламент нелигитимным. Зурабишвили не собирается складывать полномочия до тех пор, пока в стране не будут проведены новые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили все же придется «уйти на пенсию» после инаугурации Кавелашвили 29 декабря.

Источник: Новости Грузия