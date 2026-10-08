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Der Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста поддерживал контакты с китайским генералом

Редакция 1news20:05 - Сегодня
Der Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста поддерживал контакты с китайским генералом

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг оказался в центре расследования по подозрению в попытке государственной измены.

Как пишет Der Spiegel, следователи изучают в том числе его контакты с представителями китайского разведывательного аппарата.

По данным издания, 80-летний Ханнинг после выхода на пенсию занимался частным консалтингом. Следствие проверяет, передавал ли он конфиденциальную информацию человеку, связанному с китайскими спецслужбами.

Генеральная прокуратура Германии, расследующая дело Ханнинга в том числе по подозрению в попытке государственной измены, отказалась комментировать эти сведения.

Во вторник Ханнинг и его бывший руководитель аппарата Манфред Д. были задержаны.

По версии следствия, после ухода Ханнинга из BND его бывший сотрудник на протяжении нескольких лет передавал ему конфиденциальные документы руководящего уровня службы. До июня 2022 года Ханнинг получил почти 2 тысячи документов, многие из которых имели гриф секретности.

По версии прокуратуры, Ханнинг также на протяжении нескольких лет поддерживал интенсивный контакт с сотрудником иностранной разведки и передавал ему политическую информацию, частично основанную на материалах, полученных от Манфреда Д.

Ведомство не уточнило, какое государство представлял этот человек. Однако, по информации Der Spiegel, речь идет о Китае.

После выхода на пенсию Ханнинг неоднократно посещал Китай. Там он поддерживал отношения с высокопоставленным китайским военным и дипломатом — генерал-майором в отставке Ван Цзяньчжэном.

Ван с 1987 по 1990 год работал в китайском представительстве в Восточном Берлине, а позднее дважды возвращался в Германию, в последний раз — в качестве военного атташе до 2013 года. Его считают одним из наиболее осведомленных представителей китайского аппарата в вопросах Германии.

После выхода в отставку Ван продолжал заниматься немецкой политикой. Он переводил на китайский язык воспоминания бывшего премьер-министра ГДР Ханса Модрова и в 2018 году сопровождал его во время поездки по Китаю.

Модров называл Вана своим старым другом. Китайский генерал также переводил на китайский язык книгу-интервью с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. В предисловии к изданию от июля 2017 года Ван поблагодарил Ханнинга за «указания и разъяснения».

В 2017 году Ханнинг и Ван встретились на официальном приеме в китайском городе Хуайбэй. Согласно городской хронике, они обсуждали вопросы сотрудничества и экономического развития, а также вместе посещали местные предприятия.

Еще в 2023 году их имена фигурировали среди участников конференции Европа — Китай. Кроме того, Ханнинг и Ван входили в консультативный совет немецко-китайского экопарка в Циндао. Сейчас Ван указан там в качестве почетного члена.

На вопрос о том, является ли связь Ханнинга с Ваном предметом расследования Генеральной прокуратуры Германии, ведомство отвечать не стало.

Адвокат бывшего главы BND Леон Крузе отверг обвинения Генеральной прокуратуры.

«Мой клиент подвергается несправедливому преследованию», — заявил он Der Spiegel.

По словам защитника, Ханнинг действительно имел доступ к конфиденциальным документам. Однако утверждение о том, что он передавал содержащуюся в них информацию в ущерб Германии, тем более за деньги, является неверным.

Адвокат заявил, что дальнейшее расследование покажет истинность обвинений. Защита бывшего руководителя аппарата Ханнинга Манфреда Д. пока не ответила на запрос издания.

Ранее Der Spiegel сообщал о возможной связи Азербайджана с делом Ханнинга. Позже AnewZ со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что расследование не имеет отношения к Азербайджану. По информации издания, немецкие разведывательные службы уведомили азербайджанскую сторону о том, что дело связано с другими государствами.

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