Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО
Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провел встречу с министром информации, окружающей среды и изменения климата Фиджи Линдой Табуей.
Как передает Report, об этом Бабаев сообщил на своей странице в соцсети X.
По его словам, в ходе встречи он отметил солидарность Азербайджана с малыми островными развивающимися государствами (SIDS). Стороны обсудили важность сохранения их приоритетов в глобальной климатической повестке, а также возможности практического сотрудничества и реализации совместных инициатив с Фиджи, в том числе в рамках COP31.
Напомним, Бабаев находился с визитом на Фиджи и в Тувалу с 5 по 8 октября.
It was a pleasure to meet with Ms. Lynda Tabuya, Fiji’s Minister for Information, Environment and Climate Change, during #PreCOP31. We discussed Azerbaijan’s solidarity with #SIDS, the importance of keeping their priorities high on the global climate agenda, and opportunities for practical cooperation and joint initiatives with Fiji, including at #COP31. My sincere appreciation to Minister Tabuya and the people of Fiji for the exceptional hospitality, attention and warm Pacific spirit extended to our delegation throughout our visit. — Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 8, 2026