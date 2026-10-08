 Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

Редакция 1news23:40 - 08 / 10 / 2026
Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провел встречу с министром информации, окружающей среды и изменения климата Фиджи Линдой Табуей.

Как передает Report, об этом Бабаев сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе встречи он отметил солидарность Азербайджана с малыми островными развивающимися государствами (SIDS). Стороны обсудили важность сохранения их приоритетов в глобальной климатической повестке, а также возможности практического сотрудничества и реализации совместных инициатив с Фиджи, в том числе в рамках COP31.

Напомним, Бабаев находился с визитом на Фиджи и в Тувалу с 5 по 8 октября.

 

 

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