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Сегодня - день освобождения Гадрута

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня – шестая годовщина освобождения от армянской оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Поселок Гадрут и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в ходе Отечественной войны, начавшейся с контреаступления Азербайджанской армии 27 сентября 2020 года.

Радостную весть об освобождении населенных пунктов объявил в обращении к азербайджанскому народу Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны - именно после освобождения Гадрута азербайджанская армия взяла курс на Шушу. Бои за Гадрут сыграли огромную роль в освобождении этого древнего азербайджанского города.

Таким образом, с 7 октября начались тяжелые бои, а 9 октября Азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты, расположенные вблизи поселка. Гадрут и вышеуказанные села были освобождены от многолетней оккупации.

Сегодня Гадрут, как и все наши освобожденные земли, возрождается и становится еще краше. В поселке ведутся созидательные работы – новые дороги, инфраструктура, восстановленные источники воды символизируют возрождение этой земли. В поселке создана необходимая социально-экономическая инфраструктура. На свои исконные земли, в Гадрут, возвращаются бывшие вынужденные переселенцы.

Гадрут сегодня – это один из вечных символов решимости азербайджанского народа, мощи государства, веры в будущее.

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