Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО

Российская туристка получила травму во время отдыха в Габалинском районе Азербайджана.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, происшествие случилось возле водопада «Семь красавиц». По информации источника, женщина по имени Регина фотографировалась с обезьяной, когда внезапно начался камнепад.

Большинство посетителей успели отойти в сторону, однако туристка не успела уклониться от падающих камней. Один из них ударил ее по голове.

Женщину доставили в ближайшую больницу, где ей наложили четыре шва.

Обезьяна, с которой она фотографировалась, не пострадала.

Отмечается, что камнепады в районе водопада происходят регулярно и ранее уже становились причиной травмирования туристов.