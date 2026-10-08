Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО
Российская туристка получила травму во время отдыха в Габалинском районе Азербайджана.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, происшествие случилось возле водопада «Семь красавиц». По информации источника, женщина по имени Регина фотографировалась с обезьяной, когда внезапно начался камнепад.
Большинство посетителей успели отойти в сторону, однако туристка не успела уклониться от падающих камней. Один из них ударил ее по голове.
Женщину доставили в ближайшую больницу, где ей наложили четыре шва.
Обезьяна, с которой она фотографировалась, не пострадала.
Отмечается, что камнепады в районе водопада происходят регулярно и ранее уже становились причиной травмирования туристов.
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