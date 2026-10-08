Зарубежные путешественники ознакомились с городом Агдам - ФОТО

Зарубежные путешественники, прибывшие в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) Чарльзом Велеем после городов Ходжавенд, Шуша и Ханкенди прибыли в Агдам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, группа путешественников из 40 человек из 13 стран сначала ознакомилась с Агдамской городской Джума-мечетью.

Сотрудник Специального представительства Президента предоставил им информацию о мечети. Отмечалось, что мечеть, построенная в 1868-1870 годах, как и другие исторические и религиозные памятники в период оккупации, подверглась вандализму. После освобождения Агдама от оккупации мечеть была восстановлена Азербайджанским государством.

Затем путешественники, ознакомившиеся с комплексом Имарет, где расположен дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана, были проинформированы об этом историческом месте. Отмечалось, что данный архитектурно-исторический памятник относится к XVIII веку и является одним из первых владений ханского рода. Как и многие другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, дворец Панахали хана подвергся осквернению и вандализму со стороны армян. Здание ханского дворца использовалось как стойло, где держали коров и свиней.

Здесь находились надгробные мавзолеи основателя Карабахского ханства Панахали хана, а также правителей, возглавлявших ханство в разные годы - Ибрагимхалил хана и его сына Мехтигулу хана. Здесь похоронена и дочь Мехтигулу хана - Хуршидбану Натаван. На этом кладбище были похоронены и другие видные представители рода Карабахских ханов. После оккупации города Агдам кладбище и мавзолеи подверглись вандализму со стороны армян.

После освобождения от оккупации в комплексе Имарет в Агдаме были проведены реставрационные и археологические исследования с участием как местных, так и зарубежных специалистов. Сегодня комплекс является важным культурным и туристическим центром не только Карабаха, но и всего Азербайджана.

Путешественники также осмотрели разрушения города Агдам и новопостроенные жилые дома. Они были проинформированы о строительно-созидательных работах, проводимых Азербайджанским государством после освобождения Агдама от оккупации.

Это 17-я по счету групповая поездка членов всемирно известных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур, осуществленная в 2021-2026 годах. Подобные поездки позволяют путешественникам на месте ознакомиться с широкомасштабными созидательными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях.