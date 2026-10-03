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Узбекистан усилил санитарный контроль после сообщений о возможном случае чумы в России

Редакция 1news20:46 - Сегодня
Узбекистан усилил санитарный контроль после сообщений о возможном случае чумы в России

Узбекистан повысил готовность санитарно-эпидемиологических служб после сообщений о возможном случае особо опасной инфекции в Иркутской области России.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, меры направлены на предотвращение возможного завоза и распространения инфекции.

Поводом стали сообщения о предполагаемом случае чумы в городе Шелехов Иркутской области.

Узбекские специалисты отслеживают ситуацию на основании официальных данных российских компетентных органов и Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время анализируется информация о лабораторном подтверждении диагноза, возможном источнике и механизме заражения, а также о передвижениях пациентки и лицах, которые могли с ней контактировать.

По данным российских СМИ, в ночь на 2 октября в Шелеховской районной больнице умерла 28-летняя женщина. После этого около 200 человек были взяты под медицинское наблюдение.

Сообщалось также, что женщина работала в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте. Среди рассматриваемых версий называется возможный инцидент в лаборатории, где могла разбиться пробирка с возбудителем чумы.

При этом официального подтверждения диагноза и обстоятельств возможного заражения пока нет. В ряде российских СМИ также появилась версия о легочной форме чумы, однако она также не подтверждена официально.

Власти Узбекистана призвали граждан не распространять информацию из непроверенных источников и пообещали опубликовать дополнительные данные в случае изменения эпидемиологической ситуации.

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