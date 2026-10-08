Зангезурский коридор обсудят на 13-м саммите ОТГ

Зангезурский коридор будет обсуждаться на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в заявлении турецкому бюро АПА сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

Министр отметил, что в настоящее время формируется повестка 13-го саммита ОТГ по транспортным вопросам.

«Когда тюркские государства собираются вместе, вопросы транспортной инфраструктуры не могут не стоять на повестке дня. В этом контексте будут обсуждаться все вопросы — от Среднего коридора до Дороги развития. Турция выполняет свою часть работы по открытию Зангезурского коридора, работы продолжаются и в Азербайджане. С завершением строительства Зангезурского коридора все недостатки будут устранены», — заявил Уралоглу.