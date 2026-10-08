СМИ Турции широко осветили визит Президента Азербайджана в Туркменистан - ФОТО

Телеканалы, информационные агентства и новостные сайты Турции широко осветили тему 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии в туркменском городе Туркменбаши.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, внимание медиаресурсов братской страны было уделено выступлению Президента Ильхама Алиева на встрече, его переговорам с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также итоговым документам, подписанным лидерами Азербайджана и стран Центральной Азии.

Акцентировано внимание на росте товарооборота Азербайджана со странами Центральной Азии более чем на 50 процентов.

Приведены выдержки из заявлений Президента Ильхама Алиева о необходимости более активного использования возможностей инвестиционных фондов, «прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации».

Отдельные медиаструктуры вывели в заголовки слова лидера Азербайджана о роли маршрута через Каспийское море в транспортном взаимодействии стран.

Цитируются слова главы государства о значимости транспортной инфраструктуры по обеим сторонам Каспия для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками.

Отдельными подзаголовками приведены цитаты Президента Ильхама Алиева о вкладе Азербайджана в транзит энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки.