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Подорвавшиеся на минах в Джабраиле являются отцом и братом шехида - ФОТО

Редакция 1news22:42 - Сегодня
Подорвавшиеся на минах в Джабраиле являются отцом и братом шехида - ФОТО

Подорвавшиеся сегодня на минах в Джабраильском районе являются членами семьи шехида Рухина Гахраманова.

Как сообщает АПА, Ашраф Эльман оглу Гахраманов, подорвавшийся сегодня на мине на территории села Дагмашанлы освобожденного от оккупации Джабраильского района, является отцом шехида Рухина Гахраманова, а Орхан Ашраф оглу Гахраманов — его братом.

Рухин Гахраманов стал шехидом 2 апреля 2016 года в боях за освобождение высоты Лелетепе от вражеской оккупации.

Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Напомним, что сегодня на территории села Дагмашанлы Джабраильского района произошли два случая подрыва на минах.

Житель Джабраильского района Орхан Ашраф оглу Гахраманов, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине, когда пас скот на неразминированной территории. В результате происшествия Орхан Гахраманов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Спустя некоторое время Ашраф Эльман оглу Гахраманов, 1966 года рождения, вошел на территорию, где на мине подорвался Орхан, и также подорвался на противопехотной мине.

В результате происшествия Ашраф Гахраманов также получил ранения.

По данному факту прокуратура Джабраильского района проводит расследование.

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