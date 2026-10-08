МИД: после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 443
В Джебраильском районе отец и сын получили тяжелые травмы в результате взрыва мины
Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Отмечается, что в результате инцидента число жертв мин в Азербайджане после окончания войны 2020 года достигло 443 человек.
«Происшествие еще раз демонстрирует смертельную и неизбирательную опасность, которую представляют мины. Мины по-прежнему уносят жизни невинных людей и становятся причиной тяжелых травм», — говорится в сообщении.
Азербайджан осудил сохраняющуюся угрозу, связанную с минами, и призвал международное сообщество уделять больше внимания деятельности по разминированию в стране.
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