МИД: после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 443

В Джебраильском районе отец и сын получили тяжелые травмы в результате взрыва мины

Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что в результате инцидента число жертв мин в Азербайджане после окончания войны 2020 года достигло 443 человек.

«Происшествие еще раз демонстрирует смертельную и неизбирательную опасность, которую представляют мины. Мины по-прежнему уносят жизни невинных людей и становятся причиной тяжелых травм», — говорится в сообщении.

Азербайджан осудил сохраняющуюся угрозу, связанную с минами, и призвал международное сообщество уделять больше внимания деятельности по разминированию в стране.