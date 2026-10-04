Молдова заявила о нарушении воздушного пространства ракетами и дронами

Молдова заявила о нарушении своего воздушного пространства пятью воздушными объектами на фоне массированных российских атак по Украине.

По данным Министерства иностранных дел страны, речь идет о трех ракетах и двух беспилотниках.

Они пересекли территорию Молдовы 3 октября и взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах страны.

В результате одного из инцидентов возник пожар растительности и был причинен материальный ущерб.

МИД Молдовы вновь вызвал назначенного посла России Олега Озерова и вручил ему ноту протеста.

В Кишиневе заявили, что произошедшее создало угрозу жизни и безопасности граждан, и потребовали от России не допускать повторения подобных случаев.

Президент Молдовы Майя Санду ранее также заявила, что война России против Украины напрямую создает риски для безопасности страны.