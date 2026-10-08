 БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

Редакция 1news21:00 - Сегодня
БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции.

Представляет текст заявления:

«БИГ с серьезной обеспокоенностью следит за продолжающейся во Франции общенациональной мобилизацией лицеистов и молодежи, а также сообщениями о тяжелых травмах, полученных участниками протестов, многочисленных задержаниях и применении опасных специальных средств.

Движение, начавшееся в городе Кретей и впоследствии распространившееся по всей территории Франции, первоначально возникло на фоне непосредственно связанных с правом на качественное образование проблем - нехватки учителей и других работников сферы образования, ненадлежащего состояния школьной инфраструктуры, чрезмерной учебной нагрузки и недовольства отдельными аспектами системы приема в высшие учебные заведения. Впоследствии это недовольство переросло в общенациональное молодежное движение с участием учащихся лицеев и университетов, учителей, родителей и профсоюзов.

Масштаб происходящих событий требует особого внимания. По состоянию на 8 октября министр внутренних дел Франции сообщил о задержании свыше 6600 человек, а также о том, что травмы получили 215 учащихся и 89 работников сферы образования.

Особую обеспокоенность вызывают случаи тяжелого травмирования несовершеннолетних. В городе Ланс 15-летний учащийся лишился руки в результате разрыва светошумовой гранаты, примененной во время протестов.

БИГ считает, что право на образование, свобода выражения мнения и мирных собраний, а также защита детей и молодежи от необоснованного либо несоразмерного применения силы являются универсальными принципами. Эти принципы должны соблюдаться без избирательного подхода и двойных стандартов.

Доступ к качественному образованию также является одним из ключевых элементов подлинного процесса деколонизации. Образование позволяет устранять структурное неравенство, сохранять собственную идентичность, создавать устойчивые и самодостаточные институты.

БИГ призывает французские власти обеспечить, чтобы правоохранительные меры в ходе демонстраций осуществлялись в строгом соответствии с принципами необходимости, соразмерности и подотчетности, гарантировать несовершеннолетним и молодежи право мирно выражать свое мнение и собираться, обеспечить эффективное расследование случаев, повлекших тяжелые травмы, а также вести содержательный диалог с учащимися, учителями и представляющими их организациями.

Франция заявляет, что отстаивает защиту прав человека, демократических свобод и человеческого достоинства как фундаментальные принципы своей внутренней и внешней политики. Последовательное применение этих принципов должно начинаться прежде всего внутри самой страны. Права человека не могут защищаться избирательно, а к молодым людям, стремящимся быть услышанными, следует относиться прежде всего не как к угрозе безопасности, а как к носителям прав.

БИГ продолжит внимательно следить за развитием событий и призывает к диалогу, сдержанности, а также полному уважению основополагающих прав».

Поделиться:
359

Актуально

Общество

«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения ...

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Хроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд ...

Общество

Второй за день минный инцидент в Джебраиле: Отец ранее пострадавшего Орхана ...

Политика

Зангезурский коридор обсудят на 13-м саммите ОТГ

Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

Der Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста поддерживал контакты с китайским генералом

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Абсолютный суверенитет и независимость

Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Президент: Нынешние власти Армении выступали с территориальными претензиями к нам

Последние новости

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

Сегодня, 23:40

Зангезурский коридор обсудят на 13-м саммите ОТГ

Сегодня, 23:22

США вводят новые санкции против теневого флота Ирана

Сегодня, 23:05

Подорвавшиеся на минах в Джабраиле являются отцом и братом шехида - ФОТО

Сегодня, 22:42

Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

Сегодня, 22:23

Трамп: США не будут бить по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс

Сегодня, 22:00

МИД: после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 443

Сегодня, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

Сегодня, 21:29

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ - ФОТО

Сегодня, 21:25

БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

Сегодня, 21:00

«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения в борьбе с ФИФА

Сегодня, 20:47

Второй за день минный инцидент в Джебраиле: Отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова также подорвался на мине

Сегодня, 20:37

Зарубежные путешественники ознакомились с городом Агдам - ФОТО

Сегодня, 20:20

Der Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста поддерживал контакты с китайским генералом

Сегодня, 20:05

Трамп приобрел акции Meta на сумму до 25 млн долларов

Сегодня, 19:45

В Баку мужчина сломал нос жене, которая хотела развестись

Сегодня, 19:30

Подорвавшемуся на мине в Джебраиле мужчине ампутировали конечности - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

СМИ Турции широко осветили визит Президента Азербайджана в Туркменистан - ФОТО

Сегодня, 19:00

Иран намерен углублять сотрудничество с соседями

Сегодня, 18:45

Генерал возместил государству 12 млн манатов по делу о хищениях в Минобороны

Сегодня, 18:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55