БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции.

Представляет текст заявления:

«БИГ с серьезной обеспокоенностью следит за продолжающейся во Франции общенациональной мобилизацией лицеистов и молодежи, а также сообщениями о тяжелых травмах, полученных участниками протестов, многочисленных задержаниях и применении опасных специальных средств.

Движение, начавшееся в городе Кретей и впоследствии распространившееся по всей территории Франции, первоначально возникло на фоне непосредственно связанных с правом на качественное образование проблем - нехватки учителей и других работников сферы образования, ненадлежащего состояния школьной инфраструктуры, чрезмерной учебной нагрузки и недовольства отдельными аспектами системы приема в высшие учебные заведения. Впоследствии это недовольство переросло в общенациональное молодежное движение с участием учащихся лицеев и университетов, учителей, родителей и профсоюзов.

Масштаб происходящих событий требует особого внимания. По состоянию на 8 октября министр внутренних дел Франции сообщил о задержании свыше 6600 человек, а также о том, что травмы получили 215 учащихся и 89 работников сферы образования.

Особую обеспокоенность вызывают случаи тяжелого травмирования несовершеннолетних. В городе Ланс 15-летний учащийся лишился руки в результате разрыва светошумовой гранаты, примененной во время протестов.

БИГ считает, что право на образование, свобода выражения мнения и мирных собраний, а также защита детей и молодежи от необоснованного либо несоразмерного применения силы являются универсальными принципами. Эти принципы должны соблюдаться без избирательного подхода и двойных стандартов.

Доступ к качественному образованию также является одним из ключевых элементов подлинного процесса деколонизации. Образование позволяет устранять структурное неравенство, сохранять собственную идентичность, создавать устойчивые и самодостаточные институты.

БИГ призывает французские власти обеспечить, чтобы правоохранительные меры в ходе демонстраций осуществлялись в строгом соответствии с принципами необходимости, соразмерности и подотчетности, гарантировать несовершеннолетним и молодежи право мирно выражать свое мнение и собираться, обеспечить эффективное расследование случаев, повлекших тяжелые травмы, а также вести содержательный диалог с учащимися, учителями и представляющими их организациями.

Франция заявляет, что отстаивает защиту прав человека, демократических свобод и человеческого достоинства как фундаментальные принципы своей внутренней и внешней политики. Последовательное применение этих принципов должно начинаться прежде всего внутри самой страны. Права человека не могут защищаться избирательно, а к молодым людям, стремящимся быть услышанными, следует относиться прежде всего не как к угрозе безопасности, а как к носителям прав.

БИГ продолжит внимательно следить за развитием событий и призывает к диалогу, сдержанности, а также полному уважению основополагающих прав».