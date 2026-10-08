 Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании | 1news.az | Новости
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Политика

Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

Редакция 1news22:23 - Сегодня
Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

8 октября в городе Аруша Объединенной Республики Танзания в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) состоялось координационное совещание Парламентской сети Движения неприсоединения (ПСДН).

Совещание прошло под председательством спикера Милли Меджлиса и председателя ПСДН Сахибы Гафаровой.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова заявила во вступительном слове на совещании после принятия повестки дня, что координационные совещания, проводимые параллельно с Ассамблеями МПС, важны с точки зрения совместной деятельности и максимального использования этой платформы. По ее словам, эти совещания создают возможность для конструктивного диалога между парламентами-членами, что еще больше укрепляет сотрудничество между парламентами государств-участников.

По ее словам, Парламентская сеть продолжает расширять сферу охвата и укреплять свою международную роль. С. Гафарова как председатель считает первостепенным продвижение роли и работы этой организации во время своих зарубежных поездок, двусторонних встреч и участия в международных конференциях. Она проинформировала собравшихся о принимаемых в этом направлении мерах.

Заявив, что развитие институционального диалога и укрепление сотрудничества с другими организациями остаются основными приоритетами Парламентской сети, С. Гафарова упомянула текущий статус наблюдателя ПСДН в 6 организациях, а также, что 8 организациям предоставлен статус наблюдателя в самой Сети. Также заключение меморандумов о взаимопонимании с партнерскими организациями расширяет вовлеченность Сети в международное сотрудничество.

С. Гафарова упомянула проведение 5 конференций в 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах в Баку, Манаме, Женеве, Ташкенте и Стамбуле соответственно с момента учреждения Сети в ноябре 2021 года в Мадриде. Она прокомментировала значение решений, принятых на прошедших конференциях, и заметила, что каждая конференция имела важное значение с точки зрения институционального развития Парламентской сети.

Затем согласно повестке дня совещания состоялись обсуждения процесса институционализации Парламентской сети Движения неприсоединения.

Спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Гресия Колменарес, заместитель спикера Совета советников Марокко Лахсен Хаддад, председатель комитета Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник, председатель постоянного комитета Национальной ассамблеи Пакистана Сайед Хафизуддин, председатель комитета по международным связям Палаты представителей Египта Самех Шукри, председатель комитета парламента Танзании Дама Ндумбаро и другие выступили по обсуждаемым вопросам.

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