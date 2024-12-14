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Кобахидзе: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец

First News Media16:05 - Сегодня
Кобахидзе: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, несмотря на то что она отказывается сложить полномочия и не признает избрание Михаила Кавелашвили новым главой государства.

Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

«Ровно через две недели пройдет инаугурация нового президента. Саломе Зурабишвили придется уйти со своей должности», - сказал Кобахидзе.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила в интервью Radio France Internationale, что не планирует покидать президентский дворец после окончания срока ее полномочий 29 декабря.

«Моя позиция такова: я никуда не ухожу. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением. <...> Мой мандат, согласно Конституции, действует до тех пор, пока не состоится инаугурация нового президента. Когда на выборах смогут легитимно избрать нового президента, я с радостью уступлю ему место», — сказала Зурабишвили.

Сейчас, подчеркнула она, президент Грузии остался единственным легитимным институтом в стране. В то же время легитимность грядущих выборов президента участвовавшие в парламентских выборах партии не признают, заявила Зурабишвили. По ее словам, кандидат на должность президента, которого поддержит правящая партия «Грузинская мечта», будет «неконституционным».

Источник: ТАСС

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