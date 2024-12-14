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В Азербайджане открылся зимний туристический сезон - ФОТО

First News Media20:15 - Сегодня
В Азербайджане открылся зимний туристический сезон - ФОТО

14 декабря в связи с началом зимнего туристического сезона в Азербайджане при совместной организационной поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) и Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса состоялся медиатур, посвященный итогам туристической сферы за 2024 год и открытию зимнего сезона.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, медиатур был направлен на продвижение возможностей зимнего туризма Азербайджана, демонстрацию существующей и новой продукции, повышение интереса к внутреннему туризму, поощрение людей к зимнему туризму, показ инноваций в области развития туристской индустрии, а также информирование общественности о подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону.

Выступивший на мероприятии советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде сообщил, что общее число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-ноябре 2024 года, составило 2 млн 412 тыс. человек, что на 27 проц превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Кянан Гулузаде отметил, что в 2024 году прогнозируется рост числа иностранных граждан, посещающих Азербайджан, до 3 млн, а к 2028 году, исходя из соответствующих темпов роста, до 4 млн ежегодно.

Советник председателя ГАТ также отметил, что за указанный период было осуществлено 24.519 коммерческих рейсов в Азербайджан, что превышает на 18 процентов показатели предыдущего периода, что с января по октябрь в секторе размещения туристов и общественного питания в номинальном выражении было получено 2.49 миллиарда AZN добавленной стоимости, что привело к увеличению на 11.3 проц по сравнению с предыдущим периодом.

Заместитель председателя правления бюро туризма Азербайджана Джаваншир Байрамов на мероприятии отметил, что в соответствии со стратегией маркетинга туризма на 2024-2026 годы работа ведется по четырем основным направлениям. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется таким областям, как природа и приключения, культура, здоровье и деловые мероприятия, а также зимнему туризму. По его словам, с точки зрения пропаганды и продвижения туризма в стране ведется активная работа по исследованию новых целевых рынков, облегчению доступа к туристическим рынкам и повышению активности на существующих туристических рынках, в том числе по расширению базы посетителей. Джаваншир Байрамов отметил, что в текущем году было проведено около 30 активных кампаний по продвижению туристического потенциала Азербайджана на внешних медиа-ресурсах, международных туристических выставках, встречах B2B.

Председатель ЗАО «Шахдагский зимне-летний туристический комплекс» Рустам Наджафов сообщил, что с января по 14 декабря 2024 года количество ночевавших в отелях туристического центра «Шахдаг» составило 101.939 человек, а количество гостей, пользующихся услугами центра в качестве лыжников и пешеходов, составило 266.579 человек. Отметив, что в 2025 году «Шахдаг» будет принимать международные спортивные соревнования и мероприятия, Рустам Наджафов отметил, что перед началом сезона были реализованы новые инфраструктурные проекты, проведена модернизация, приведены в полную готовность как отели и канатные дороги, находящиеся на территории комплекса, так и предлагаемые гостям различные зимние развлечения и аттракционы. Он отметил, что в последние годы в результате успешной агитационной работы на международных рынках наблюдается положительная динамика в количестве посетителей комплекса и расширении географии стран, откуда прибывают зарубежные туристы.

В рамках двухдневного мероприятия представители медиа ознакомятся с различными развлечениями, предназначенными для гостей туристического центра, воспользуются лыжными трассами, канатными дорогами, различными аттракционами и зимними развлечениями.

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