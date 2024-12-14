Снижена скорость движения на автодороге Зыхский круг - аэропорт

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

"В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветром и дождливой погодой скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час", - говорится в сообщении.

На информационных табло размещены предупредительные знаки "сильный ветер" и "скользкая дорога", добавили в центре.

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.